Un patient de l'hôpital de Bourges porte plainte pour homophobie

Un berrichon de 45 ans vient de saisir par courrier le Procureur de la République de Bourges après avoir découvert un message à caractère homophobe dans sa chambre d'hôpital.

Il porte plainte contre X pour homophobie. Stéphane Clavier, 45 ans, ancien serveur en restauration, habite Fussy dans le Cher. Alors qu'il était soigné il y a une dizaine de jours pour un problème aux intestins à l'hôpital Jacques Cœur de Bourges au sein du service de gastro-entérologie, il assure qu'un message à caractère homophobe a été déposé en son absence dans sa chambre.

ça me fait mal de voir ce genre de comportements" (Stéphane)

Depuis sa sortie d'hôpital mi juillet, Stéphane est alité chez lui à Fussy (18). © Radio France - Jonathan Landais

"On est sorti en bas avec mon mari fumer une cigarette et quand on est remontés, on a découvert un bout de papier sur la table de nuit avec marqué -on ne soigne pas les gays (...) ça me fait plutôt mal de voir des comportements comme ça, on est là pour être soigné, on n'est pas là pour être jugé", assure Stéphane.

Le couple s'est senti "un peu rejeté" à plusieurs reprises par certains membres du personnel soignant. "Le matin par exemple au petit déjeuner, au lieu de dire bonjour monsieur, c'était : vous voulez quoi ? avec un regard assez insistant, on ne se sentait pas à notre place (...) mais on ne peut pas savoir qui a écrit ce mot puisqu'il a été glissé en notre absence, ce sera donc une plainte contre X".

L'hôpital de Bourges ouvre une enquête interne

Contactée par France Bleu Berry, la direction de l'hôpital Jacques Cœur de Bourges assure avoir ouvert une enquête interne. Mais à ce stade "l'origine du message n'a pas pu être déterminée". La direction tient à préciser que jusqu'ici elle n'a jamais eu à gérer ce genre de problème : "l'établissement est attaché depuis toujours à des principes éthiques forts de service public et de respect de tous ses patients".

Un patient connu du personnel médical

Stéphane Clavier est connu au sein de l'établissement. Il est suivi à l'hôpital de Bourges depuis 16 ans pour de graves pathologies liées à l'intestin et à l'estomac. La direction précise qu'il a déjà été hospitalisé à 7 reprises depuis 2001 et pris en charge plus de 70 fois pour des consultations aux services des urgences ou de médecine générale.

Toujours selon la direction, l'homme avait été reçu deux fois depuis le début de l'année par le médiateur de l'hôpital car il refusait certains soins thérapeutiques qui lui avaient été proposés. De son côté, en plus de la plainte qu'il a déposée, Stéphane Clavier a créé une pétition sur le site change.org qui a recueillie à ce jour plus de 400 signatures.