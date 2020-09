Un patron de bar de Fourmies en grève de la faim pour dénoncer la fermeture de son établissement

Il s'est enchaîné lundi à un réverbère à quelques mètres de la sous-préfecture d'Avesnes sur Helpe et il arbore un tee-shirt, "je suis l'After", Sylvain Reclou est déterminé à ne pas arrêter sa grève de la faim tant que la fermeture administrative ne sera pas levée.

Pour le soutenir, sa salariée Carine qui est aussi dépitée par cette décision qui s'est faite sans avertissement ou amende en amont selon eux, mais aussi des clients comme Elvis qui assure que toutes les règles sanitaires sont respectées dans le bar, et que le patron fait même la chasse à ceux qui ne mettent pas le masque. Avis partagé par de nombreux autres clients qui ont signé une pétition en ligne qui a recueilli plus de 500 signatures. Ils dénoncent aussi le 2 poids 2 mesures avec d'autres bars de la ville qui n'ont reçu qu'un avertissement.

La fermeture de 2 mois effective depuis jeudi a été ordonnée par l'ancien sous-préfet d'Avesnes sur Helpe, Alexander Grimaud, tout juste parti pour l'Essonne. Son arrêté parle de 2 clients contrôlés avec un port du masque irrégulier sous le menton, de 2 bagarres de clients cet été. Mais l'arrêté revient aussi sur le passif du gérant de l'After épinglé à plusieurs reprises pour trouble à l'ordre public, avec une fermeture administrative en 2018.

Sylvain Reclou a bien du mal à comprendre cette nouvelle sanction car selon lui, les rixes ont eu lieu quand son établissement était fermé

Après 2 mois et demi de confinement, cette fermeture administrative risque de condamner son établissement selon lui

on est pratiquement dans la rouge après les 2 mois et demi de confinement, on se remet seulement à travailler. Faut laisser les gens travailler, je suis pas un voyou, je demande qu'une chose, c'est de reprendre mon travail dès demain. C'est malheureux en 2020 d'en arriver là. C'est quand même pas normal que quelqu'un qui travaille soit obligé de s'attacher à un poteau pour sauver son entreprise