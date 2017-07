Un patron de bar du quartier St Michel à Bordeaux agressé violemment

Le patron du bar El Boqueron dans le quartier St Michel à Bordeaux a violemment été pris à partie dans la nuit de mardi à mercredi. Il a été sévèrement touché. Il est hospitalisé. Une enquête a été ouverte. Le préfet de la Gironde condamne cette agression.

Les faits se sont déroulés au moment de la fermeture du bar El Boqueron dans le quartier St Michel à Bordeaux vers 1h30 dans la nuit de mardi à mercredi, au moment où le patron baissait le rideau, quelques heures après la manifestation des commerçants contre les trafics de stupéfiants et les incivilités grandissantes depuis plusieurs mois.

Le propriétaire du bar El Boqueron a été frappé par trois hommes. Il souffre de multiples fractures et d'un traumatisme crânien. Il n'est pas en état d'être entendu par les policiers de Bordeaux qui ont ouvert une enquête pour violences aggravées.

Le préfet de la Gironde, dans un communiqué, condamne l'agression avec la plus grande fermeté. Et il recevra ce jeudi des représentants des commerçants du quartier St Michel et l'épouse de la victime.