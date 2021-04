Un patron du BTP soupçonné d'avoir stocké illégalement 160.000 tonnes de déchets à Puget-sur-Argens

Le patron d'une société de retraitement de déchets du BTP est en garde à vue dans le Var et une quinzaine de véhicules de chantier sont saisis. L'homme a été interpellé ce mardi à Puget-sur-Argens par une vingtaine de gendarmes de la compagnie de Saint-Tropez Gassin, intervenus au terme d'une enquête au long cours pour contrôler le site, appuyés par des représentants du service des impôts et des agents de la préfecture dépendant de la direction régionale de l'environnement (Dreal). Le patron est soupçonné d'avoir stocké illégalement, sans autorisation 160.000 tonnes de déchets issus de différents chantiers, alors que son entreprise devait les retraiter. Le stockage illégal durait depuis 2017, et malgré un premier avertissement de la commune de Puget-sur-Argens en 2018, la situation a perduré.

L'équivalent d'un immeuble de déchets de quatre étages

C'est tout simplement une "montagne de déchets" qui a été découverte par les gendarmes. C'est d'ailleurs ainsi que l'appellent les habitants de la commune.

Sur une surface de 7000 m² et sur une hauteur de 15 mètres, soit un immeuble de quatre étages, on trouve de la terre, mais aussi du béton ou de la feraille visible à l’œil nu. L'impact écologique est indéniable, d'autant que le propriétaire n'a sans doute pas pris la précaution de protéger le sol avec une bâche. Ce propriétaire bénéficiait au départ d'une autorisation d'exploitation sur un bout de terrain. Mais il s'est étendu, sans aucune autorisation ni précaution.

La justice est désormais saisie. Avant de pénalement rendre des comptes, le chef d'entreprise doit désormais remettre le site en l'état dans un délai de 18 mois. Il est notamment poursuivi pour gestion irrégulière de déchets et construction de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels.

En 2020, onze personnes et quatre sociétés ont été mises en examen dans le Var, tous soupçonnés d'un trafic de déblais de chantier qui durait depuis plusieurs années et révélé par des plaintes de particuliers menacés après avoir reçu des gravats, au lieu de terre végétale. Une vingtaine de sites ont été défigurés parmi lesquels des propriétés agricoles ou viticoles.