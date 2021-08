Un patron pêcheur risque de grosses sanctions après avoir débarqué illégalement du thon rouge à Sanary

Fin juillet, un navire de pêche a débarqué au milieu de la nuit sur le port de Sanary-sur-Mer 29 thons rouges et sept espadons sans respecter la réglementation. Contrôlé en flagrant délit par les Affaires maritimes et la gendarmerie, le patron pêcheur risque de grosses sanctions.

Le 26 juillet dernier, un navire de pêche a débarqué sur le port de Sanary sur Mer 29 thons rouges et 7 espadons sans respecter certains points de réglementation. (Photo illustration)

Plus d’une tonne de thon rouge et d’espadon ont été débarqués illégalement dans le Var, annonce ce mercredi la préfecture dans un communiqué. Le 26 juillet dernier, au milieu de la nuit, les Affaires maritimes et la gendarmerie maritime ont surpris en flagrant délit un patron pêcheur en train de débarquer illégalement ces poissons sur le port de Sanary-sur-Mer. La pêche de ces espèces emblématiques, aux stocks très surveillés, est très encadrée. Le montant total de l’amende pourrait atteindre 90.000 euros. Le pêcheur risque également de lourdes sanctions administratives.

29 thons rouges, sept espadons et un saumon des dieux saisis

Le code rural et de la pêche maritime exige que les débarquements de ces espèces se fassent dans un créneau horaire précis avec une notification préalable. Les captures doivent être indiquées sur le journal de pêche et baguées individuellement. Aucune de ces conditions n’était remplie lors du débarquement inspecté le 26 juillet dernier à Sanary-sur-Mer.

Vers 4 heures du matin, le pêcheur et son matelot ont débarqué 29 thons rouges (1.000 kilos), sept espadons (205 kilos) et un saumon des dieux d'un poids de 41 kilos. Les poissons ont été saisis. Un établissement spécialisé dans la vente en gros des produits de la mer a été assigné par les services de l'État pour procéder à leur vente. La valeur est estimée à 15.000 euros.

Sanctions pénales et administratives

En tout, quatre délits ont été relevés et le montant des amendes pourrait atteindre 90.000 euros. En plus des poursuites pénales, le patron pêcheur risque aussi une sanction administrative. Les autorisations européennes de pêche au thon rouge et à l’espadon qu’il détient pourraient être suspendues ou même lui être retirées.