Un patron perpignanais soupçonné d'avoir détourné plus de 4 millions d'euros

Un chef d'entreprise de Perpignan a été placé en garde à vue ce mardi : il est soupçonné d'avoir mis en place un énorme escroquerie à la formation professionnelle. Lors des perquisitions, la police judiciaire a découvert 500.000€ en espèces et plusieurs pièces en or .

Grosse descente de police ce mardi 15 décembre à Perpignan : les enquêteurs du service régional de la police judiciaire de Montpellier et du GIR Languedoc-Roussillon ont mené une série de perquisitions dans des plusieurs entreprises de l'Espace Mediterranée et de la rue Pierre Rameil. Les ordinateurs ont été fouillés, les dossiers épluchés pendant plus de 6 heures.

Les enquêteurs ont également procédé au placement en garde à vue d’un chef d'entreprise et de son épouse, soupçonnés d'avoir détourné plusieurs millions d'euros.

Stages de formation fictifs

Selon le Parquet de Marseille, l'enquête porte sur "un dossier d’escroquerie aux offres de formation professionnelle. Les mis en cause sont également poursuivis pour faux, usage de faux (fausses factures), blanchiment d’un délit, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale".

Dans le collimateur, plusieurs entreprises semblent avoir agi main dans la main. D'un coté, des organismes de formation, soupçonnés d'être des coquilles vides, auraient organisé des stages bidons et des sessions de formation imaginaires. De l'autre coté, des agences d'intérim auraient fait pression sur leurs salariés : pour avoir des contrats, ils devaient signer des fausses feuilles d'émargement, pour faire croire qu'ils avaient bénéficié de ces formations fictives.

5OO.OOO euros en liquide dans le coffre-fort

"Suite à un contrôle des services de la DIRECCTE, précise le Parquet de Marseille, il ressort que l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) aurait remboursé des centaines de formations fictives organisée par l’une des sociétés gérée par le couple. Au total, le préjudice est estimé à plus de 4,3 millions d’euros sur environ 4 années."

Dans le temps des gardes à vue, les enquêteurs ont procédé à la saisie de près de 500.000€ en espèces et plusieurs pièces en or conservées dans les coffres bancaires du couple. Plus d’un million d’euros ont également été saisis sur les comptes bancaires des mis en cause.

A l’issue de leur garde à vue, le chef d'entreprise et son épouse ont été remis en liberté. Cet homme d'affaires de 72 ans, natif des Pyrénées-Orientales, serait à la tête d'un véritable empire dans plusieurs secteurs d'activité.

Une nébuleuse de sociétés

Selon nos sources, il serait aux commandes de plusieurs dizaines de sociétés, souvent domiciliées à la même adresse. Il aurait placé à leur tête des prête-noms, pour ne pas apparaitre dans l'organigramme officiel. Mais selon le témoignage de plusieurs salariés, c'est bien lui qui est considéré comme le patron et qui donne les ordres.

Pourquoi avoir créé autour de lui une telle nébuleuse de sociétés, qui changent régulièrement de nom, qui parfois déménagent, se transfèrent des salariés entre elles ? Est-ce la volonté de brouiller les pistes ? De décourager tout travail d'enquête ?

Des salariés nous affirment avoir assisté à des pratiques très louches, ils se disent "dégoutés" et souhaitent aujourd'hui que le système s'effondre. Plusieurs d'entre eux nous indiquent avoir transmis discrètement des documents compromettant à la justice. "Les investigations se poursuivent toujours en enquête préliminaire", précise le parquet de Marseille