Un pavillon entièrement détruit par les flammes à Châteauroux

Un incendie se propageant aussi rapidement, les pompiers de l'Indre n'en voient pas souvent. Ce jeudi, vers 13h30, ils ont été appelés pour un feu de toiture, rue de Gireugne, près de la rocade de Châteauroux. A leur arrivée sur place quelques minutes plus tard, il n'en restait déjà quasiment rien.

Le feu a surpris les occupants de la maison © Radio France - Sarah Tuchscherer

Les deux occupants du pavillon étaient chez eux, à l'intérieur, lorsqu'ils ont entendu un bruit semblable à celui que font des volets qui claquent. En sortant, ils ont vu des flammes ravageant déjà la partie supérieure de l'habitation. Très rapidement, celle-ci s'est effondrée sur le rez-de-chaussée, heureusement évacué.

Trois camions et une quinzaine de pompiers, issus des casernes de Châteauroux et Déols, sont intervenus. Ils ont réussi à préserver le garage et le véhicule du couple. Mais un relogement sera nécessaire. Les sinistrés jouent de malchance. Ils avaient déjà été victimes de la grêle au printemps dernier.