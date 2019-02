Un pêcheur à pied sauvé in extremis dans la baie du Mont-Saint-Michel

Hirel, France

Les pompiers et le Cross ont une nouvelle fois été très sollicités pour cette journée de grande marée, pour aller secourir des pêcheurs à pied. Dans le secteur d'Hirel dans la Baie du Mont-Saint-Michel, deux hommes ont dû être hélitreuillés. Le premier, âgé de 64 ans, a été pris en charge vers 16 heures, alors qu'il était envasé jusqu'aux chevilles, dans le secteur de la pêcherie de la Jouanne. Le second a été secouru 45 minutes plus tard, et l'opération a été très délicate.

Un sauvetage in extrémis

Ce pêcheur à pied âgé de 71 ans avait la tête sous l'eau à l'arrivée des secours, dans le secteur de la grande Quiquengrogne. Cet homme a été transféré à l'hôpital de Saint -Malo en état d'hypothermie. "Cette opération de sauvetage a été très difficile. Le sexagénaire est resté en ligne sur son portable avec les secours pour tenter de préciser où il était localisé. Le pilote de l'hélicoptère de la Marine nationale a fait un travail remarquable pour le récupérer. Le pêcheur a été sauvé in extremis.

Prudence si vous allez profiter des grandes marées

Les pompiers rappellent qu'il faut respecter les consignes de sécurité quand on pêche à pied. Bien regarder les horaires de marées et les coefficients, notamment dans le secteur de la baie du Mont Saint-Michel en raison de la présence de sables mouvants.