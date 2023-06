Un pêcheur amateur interpellé pour "pêche illégale" grâce aux réseaux sociaux

Un habitant des Bouches-du-Rhône a été interpellé cette semaine par les gendarmes maritimes de Marseille pour "chasse et pêche illégale". L’homme filmait notamment ses sorties et ses prises en Méditerranée et les postait sur les réseaux sociaux.

L'homme postait sur les réseaux sociaux les poissons pêchés au large des Bouches-du-Rhône et du Var - Gendarmerie maritime de Méditerranée Un énorme thon rouge soulevé sur un bateau, ou trois autres thonidés déposés au sol : cet habitant des Bouches-du-Rhône avait l’habitude de filmer ses sorties en mer et ses scènes de pêche au large de Marseille ou du Var. Il ne manquait pas de présenter les énormes poissons qu’il pêchait sur les réseaux sociaux. ⓘ Publicité Des vidéos exploitées par une dizaine d'enquêteurs de la gendarmerie maritime. Après plusieurs mois d'enquête, l'homme a été interpellé en début de semaine puis placé sous contrôle judiciaire. Braconnage et espèces protégées Ce pêcheur amateur est notamment poursuivi pour "activités de chasse et de pêche illégale", autrement dit du braconnage. En plus de chasser, il pêchait des espèces protégées, comme le thon rouge* sans aucune autorisation et sans respecter la législation, notamment les quantités pêchées. Les investigations laissent à penser qu’il aurait pu tirer profit de ses pêches en revendant la marchandise à son entourage. Des associations ont donné l'alerte En janvier 2023, après avoir visionné les vidéos sur les réseaux sociaux, des associations de protection de la nature alertent la justice. La procureure de Marseille saisit les gendarmes maritimes et l’Office français pour la biodiversité afin d’identifier ce pêcheur amateur. L’homme a finalement été interpellé en début de semaine. Après 2 jours de garde à vue, il a été déféré devant le parquet des pôles spécialisés "environnement" de Marseille. Il sera jugé dans les semaines qui viennent. En attendant, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de s’adonner à toute activité de chasse et de pêche. Le parquet de Marseille précise que "cette enquête s’inscrit dans une volonté forte de lutter contre toute forme de braconnage sur terre et en mer". L'homme aurait pu revendre une partie des poissons pêchés - Gendarmerie Maritime de Méditerranée * Chaque année, un arrêté est publié au mois de mars expliquant la réglementation de la pêche du thon rouge. Cette année, l’arrêté du 24 mars 2023 précise les modalités de demande d’une Autorisation Européenne de Pêche tant pour le « no kill » que pour la capture. Une fois l’autorisation obtenue, il faut solliciter une bague pour la capture. Le quota est d’un thon par navire et par jour dans le cadre de la pêche de loisirs.