Un pêcheur de 24 ans meurt noyé dans un étang de Dordogne

Un jeune homme de 24 ans est mort noyé lors d'une partie de pêche. Il n'a pas pu être réanimé par les pompiers. L'accident s'est produit ce jeudi vers 16h30 alors qu'il était en train de pêcher avec un ami sur un étang de Lacropte, impasse du bûcheron, au lieu-dit L'Abyme.

Il chute dans l'étang de Lacropte alors qu'il pêche

Installé sur une rive accidentée, la victime attrape un poisson et le montre, de loin, à son ami, qui se trouve de l'autre côté de la rive. Quelques secondes après, son ami entend un énorme bruit dans l'eau et ne voit plus son compagnon de pêche. Il se précipite de l'autre côté de la rive et ne trouve plus que les affaires de son ami.

Malgré le massage cardiaque, les pompiers ne parviennent pas à réanimer la victime

Ne sachant pas nager, l'ami de la victime appelle tout de suite les pompiers. Une fois sur place, les secours sondent l'étang et repêchent la victime. Ils tentent un massage cardiaque, en vain. Très choqué, l'ami de la victime, âgé de 23 ans, a été pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital de Périgueux.