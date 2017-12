Un apnéiste originaire d'Ile et Vilaine a été surpris cette semaine avec 157 coquilles Saint-Jacques pêchées illégalement. Il encourt une très lourde amende de plus de 20.000 euros.

Saint-Brieuc, France

On ne plaisante pas avec l'or blanc de la baie de Saint-Brieuc ! Ce mardi 19 décembre, une équipe des affaires maritimes surprend un homme âgé d'une soixantaine d'années en train de décortiquer des coquilles Saint-Jacques au pied des falaises d'Erquy, dans les Côtes d'Armor.

Il s'agit d'un plongeur en apnée. Il vient d'en ramasser 157 au lieu des... 30 unités autorisées par pêcheur-plaisancier. Et ce n'est pas tout, elles ont été pêchées un jour où la pêche à la coquille est interdite. Son matériel de plongée est immédiatement saisi. Les noix de Saint-Jacques remises à la mer.

Verbalisé pour mutilation, pêche d'une espèce en période interdite et en quantité supérieure à celle autorisée, ce braconnier "encourt une peine délictuelle maximale de 22.500 euros d'amende", explique la Préfecture des Côtes d'Armor. La baie de Saint-Brieuc abrite le plus grand gisement de coquilles en France. La pêche récréative et professionnelle y est très encadrée pour préserver la ressource.