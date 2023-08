Un pêcheur surpris en infraction par les gendarmes lors d'un contrôle de nuit sur la Dordogne

Les gendarmes du PSIG de Bergerac et l'Office français de la biodiversité ont mené un contrôle de nuit pendant une bonne partie de la nuit.

Il est une heure du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi 31 août. Seule la lune se reflète dans l'eau de la Dordogne, mais sur leur barque, les policiers de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) et les gendarmes du PSIG de Bergerac ont des casques de vision nocturne. Pour surveiller les berges. C'est là, quelque part entre Bergerac et Gardonne, qu'ils repèrent un pêcheur en infraction.

L'homme vient de remonter un silure en pêchant au vif, c'est-à-dire avec un poisson vivant comme appât. Une pêche strictement interdite, puisque seule la pêche à la carpe, sans appât carné, est autorisée la nuit. Le pêcheur pris sur le fait bredouille qu'il a "oublié" d'enlever son vif à la tombée de la nuit.

Les policiers et gendarmes sont équipés de casques à vision nocturne. - Gendarmerie nationale

La canne à pêche et le moulinet confisqués

Pourtant, il a sa carte de pêche en règle. Et l'interdiction de nuit est très connue des pêcheurs. Le silure est certes abondant dans les eaux de la Dordogne, mais la pêche de nuit peut impacter les autres espèces, notamment les saumons ou les anguilles qui peuplent la Dordogne, d'où cette interdiction.

Le pêcheur en infraction a été contrôlé vers une heure du matin, sur les bords de la Dordogne. - Gendarmerie nationale

Les policiers de l'OFB et les gendarmes décident de verbaliser le pêcheur. L'amende peut monter jusqu'à 750 euros, à l'appréciation de la justice, mais surtout, les policiers confisquent le matériel du pêcheur, la canne et moulinet. C'est le plus embêtant, mais c'est le règlement.

Beaucoup de contrôles dans cette zone Natura 2000

Le silure devait probablement servir de poisson trophée pour une belle photo. Mais les contrôles sont fréquents sur la rivière Dordogne, dans une zone classée Natura 2000 avec de nombreuses espèces protégées.

Les gendarmes du PSIG et l'OFB ont continué leur patrouille, en barque et à terre en voiture, de 20 heures le soir jusqu'à 3 heures du matin cette nuit-là.