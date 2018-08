Un homme de 39 ans, a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Béziers à sept ans de prison ferme. Ce pédophile, hébergé chez ses parents à Valras-Plage dans l'Hérault, était poursuivi pour agressions sexuelles sur enfants de moins de 15 ans et tentative de corruption de mineurs. Les faits se sont produits dans l’Oise entre 2009 et 2017.

Les trois victimes ont été abusées pendant quatre ans. Au début des faits, les jumeaux étaient âgés de 2 ans. Leur sœur en avait 6. Cet homme, sans casier judiciaire, était aussi poursuivi pour détention d’images pédopornographiques. Il n’a pas hésité à partager sur Internet une trentaine de photos de sa propre filleule, filmée discrètement sous la douche. Il avait un équipement très sophistiqué pour assouvir ses pulsions : casquette espion, lunettes caméra. Un équipement coûteux.

Sur les sites pédophiles étrangers, ce père de famille était connu des internautes ayant le même centre d'intérêt. Ce dernier s’était même donné un rôle : expliquer comment convaincre des enfants de passer à l’acte. Comment ne pas brusquer l’enfant pour lui donner l’impression de la normalité des actes.

"Et il fallait commencer le plus tôt possible, dès la naissance" explique t-il.