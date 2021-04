Un pédophile présumé maubeugeois dans le viseur d'un collectif citoyen qui piège les prédateurs sur internet

La Team Moore qui crée des faux profils d'enfants sur facebook pour confondre les prédateurs sexuels a signalé les agissements d'un Maubeugeois. 2 enquêtes sont en cours mais plus d'un mois après l'homme est toujours libre et continue à converser avec les enfants. Inadmissible pour la Team Moore.

Depuis 2 ans, la Team Moore collectif d'une cinquantaine de citoyens, discute avec des faux profils de jeunes enfants de 12-13 ans avec des prédateurs sexuels qui les demandent en amis, dans le but de les piéger.

Le collectif revendique une quarantaine d'arrestations, et 15 condamnations dont une ce lundi d'un Haut-Saônois de 54 ans condamné à 10 mois de prison ferme pour avoir donné rdv à un de ces faux profils en gare de Besançon.

Mi-mars, le collectif transmets au parquet et à la brigade des mineurs de Valenciennes, des dizaines de captures d'écran où on peut lire les propositions sexuelles de ce Maubeugeois de 23 ans qui compte plus de 600 amis dont 95% sont de très jeunes filles des 4 coins du monde, à un de ces enfants virtuels.

On y voit aussi les chantages au suicide en cas de refus de l'enfant, mais aussi des photos de son sexe. Et le 20 mars, il lui propose carrément un rdv au parc de la Rhônelle. Rdv où il se rend selon un des membres du collectif sur place

On voit bien que l'individu est bien déterminé, c'est pas qu'un fantasme, c'est bien réél, Neila de la Team Moore

Tous les jours l'homme continue à discuter avec les profils selon la Team Moore

Malgré une dizaine d'appels à la police pour constater le flagrant délit, les agents refusent de se déplacer selon Neila. Il a fallu l'appel de mamans inquiètes face à cet homme qui prenait en plus des photos devant l'aire du jeu du parc, pour que la police municipale se déplace pour un simple contrôle regrette Neila qui ne comprend toujours pas

C'est comme si on appelle le 17 pour signaler un cambriolage, et l'officier qui dit je vous crois pas sur un coup de téléphone ! Et les policiers municipaux n'ont pas l'autorisation de l'interpeller ni de prendre son téléphone

Le soir même l'homme parle avec un autre profil, depuis une enquête a été ouverte à Valenciennes et par le parquet d'Avesnes sur Helpe qui gère la ville de Maubeuge.

Mais plus d'un mois après, l'homme est toujours libre, et selon la Team Moore il continue tous les jours à parler avec les profils.

Qu'est ce qu'on attend ? on attend que cet individu donne rdv à une vraie victime ? Dans de nombreux dossiers qu'on a fait ouvrir, il y a des vraies victimes qui se sont manifestées. On découvre aussi du contenu pédopornographique sur le matériel. Ce qu'il nous fait il le fait à d'autres

La Team Moore qui assure travailler dans la plus stricte légalité ne comprend pas l'absence d'arrestation et le silence radio du procureur de Valenciennes qui n'a pas non plus répondu à nos sollicitations.

On a plusieurs procureurs qui approuvent notre travail, même le procureur de Vesoul a dit publiquement qu'on était une aide à la justice

En attendant une éventuelle arrestation, la Team continue à parler avec ce prédateur présumé pour éviter qu'il ne parle avec une enfant réelle.