Un "peintre" arrêté en Corrèze après 22 cambriolages

Cet homme de 41 ans vient d'être interpellé après une minutieuse enquête de la gendarmerie. Entre avril et août, il serait impliqué dans de multiples vols dans des commerces et maisons de Corrèze et des départements limitrophes.

En guise d'ultime provocation, ils signaient parfois à la peinture leurs méfaits avec le mot "merci". Et parmi cette équipe de deux voleurs, surnommée "les peintres", un homme de 41 ans vient d'être interpellé ce mercredi à Brive. Il est poursuivi pour avoir participé à vingt-deux cambriolages entre avril et août dans des commerces et maisons de Corrèze et des départements voisins du Lot, de la Dordogne et de la Haute-Vienne. L'homme en a reconnu sept devant les enquêteurs mais nie être l'auteur des dédicaces à la peinture.

Déjà condamné 20 fois... et en attente d'un nouveau jugement

Avec un complice, qui est toujours recherché, ils neutralisaient des systèmes d'alarme et des détecteurs de bruit en projetant de la peinture sur les dispositifs avant de s'introduire à l'intérieur des locaux. Ils ont dérobé des outils, de l'électroménager, des bouteilles d'alcool, des vêtements ou de l'argent. L'homme, déjà condamné vingt fois et notamment pour des vols aggravés, a été placé en détention provisoire à la prison de Tulle. Il comparaîtra, par ailleurs, devant le tribunal de Tulle le 19 septembre pour une autre affaire.