Un artiste breton poursuivi pour avoir peint Tintin avec des femmes

Après avoir fait fermer une exposition en Suisse en 2019, après avoir demandé une nouvelle version d'une affiche, la société Moulinsart, représentant des ayants droit de Hergé, a choisi d'attaquer un artiste peintre installé à Auray dans le Morbihan. Xavier Marabout est poursuivi devant le tribunal de Rennes pour "contrefaçon" et "atteinte au droit moral".

Tintin en charmante compagnie

En 2013, Xavier Marabout a commencé une série de tableaux intitulée Hergé-Hopper. Dans ces œuvres, il fusionne l’univers du dessinateur belge et l'univers réaliste de l’artiste américain Edward Hopper. Sur la plupart des tableaux on peut voir Tintin en compagnie de femmes, à l'hôtel, sur une moto ou sous le pont de Queensboro à New-York.

"C'est fou comme l'univers de Hopper et celui de Tintin marchent ensemble. Je me suis amusé à mettre en scène Tintin, à utiliser le côté voyeuriste de Hopper pour imaginer une vie sentimentale à Tintin," raconte le peintre à franceinfo. La société Moulinsart a envoyé un premier courrier au peintre en juin 2015 avant de l’assigner en justice deux ans plus tard. "Je n'ai jamais caché mon travail. J'ai toujours été honnête et je ne porte pas préjudice à l'oeuvre," se défend Xavier Marabout.

C'est le principe de la parodie.

La société Moulinsart attaque l’artiste pour contrefaçon, mais il s’en défend. "Je n'ai jamais eu le sentiment d'être dans la contrefaçon. Je revisite ma culture c'est une constante de l'histoire de l'art. Tintin est un héros populaire dont on a le droit de s'emparer pour proposer une autre vision du personnage. C'est le principe de la parodie."

L'audience a eu lieu ce lundi 8 mars devant le tribunal de grande instance de Rennes. Les juges rendront leur décision le 10 mai.