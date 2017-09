Un père accusé d'avoir jeté son bébé dans la Garonne à Bordeaux devant la cour d'Assises de la Gironde

Un père de famille Togolais de 33 ans comparaît devant la cour d'assises de Gironde pour le meurtre de son bébé de 4 mois qu'il aurait basculé par dessus le pont de pierre, dans la Garonne, en novembre 2014, à Bordeaux. Il n'a jamais donné d'explications. Le corps de l'enfant n'a pas été retrouvé.

C'était à quelques semaines d'intervalle entre novembre et décembre 2014. Deux faits divers quasi-similaires avaient fait la une de l'actualité : deux papas accusés d'avoir jeté leur bébé par dessus le pont de pierre dans la Garonne, à Bordeaux. La première affaire est jugée à partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi devant la Cour d'Assises de la Gironde. Un Togolais de 33 ans comparaît pour le meurtre de son fils Aaron, quatre mois, dont le corps n'a jamais été retrouvé.

Aucun témoin direct de la scène

Le père de famille s'est muré dans le silence après cette soirée de novembre 2014, où il est interpellé par les policiers vers 19 heures sur le pont de pierre. Des policiers alertés par une passante, à qui, cet homme, vient de confier qu'il a jeté son bébé dans la Garonne, avant de rester, prostré, la poussette vide à ses côtés. Il restera muet en garde à vue, incapable de répéter ce qu'il a confié quelques heures plus tôt à cette passante. Il n'y a eu aucun témoin direct de la scène.

Le couple s'était disputé trois jours plus tôt

Au cours de l'instruction, il balbutiera, reconnaîtra à demi-mot ce geste fatal mais ne donnera jamais d'explications. Pourquoi avoir tué Aaron, son bébé de 4 mois ? Ce soir-là, il avait simplement confié à sa compagne et mère de l'enfant, qu'il allait se promener. Le couple s'était disputé trois jours plus tôt et avait évoqué une possible séparation. Mais rien ne laissait présager un tel acte. La mère d'Aaron, 42 ans aujourd’hui, qui a 3 autres enfants d'un premier mariage, voudrait comprendre. Et commencer à faire son deuil, jusqu'ici impossible, car le corps du petit garçon n'a jamais été retrouvé.

Dans l'autre affaire impliquant le père d'une petite fille prénommée Yumi, l'instruction est close mais la date du procès n'a pas été fixée.