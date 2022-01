Un père de famille condamné à un an de prison avec sursis pour des violences intrafamiliales à Billère

Un an de prison avec sursis, c'est la peine prononcée ce lundi par le tribunal de Pau contre un homme de 55 ans, condamné pour des faits de violences, de harcèlement et menaces de mort.

Au tribunal de Pau, un homme de 55 ans a été condamné ce lundi à une peine d'un an de prison avec sursis pour violences physiques, violences verbales, menaces de mort et harcèlement sur son ancienne compagne et ses enfants. Les faits se sont déroulés dans la banlieue de Pau, à Billère, entre 2019 et 2021. Tout cela dans un contexte de séparation des parents et de problème d'alcoolisme pour le père. L'homme doit recevoir des soins et a interdiction d'entrer en contact avec les victimes à l'exception de sa fille. Il a été condamné à payer une amende de 200€.

Pendant ce procès, les mots sont durs. "Le bâtard, je vais le buter, ta mère aussi", "Je vais les supprimer, je ne rigole pas". La présidente du tribunal, Myriam Dasté, lit des messages que le père a envoyé à ses enfants. L'interrogé assure qu'il n'a jamais tapé ni sa fille, ni son fils. Quoique si, il a déjà mis son fils "par terre". "Vous avez dit à votre fille de 13 ans qu'elle était habillée comme une pouffiasse, comme une pute" interpelle la présidente. Le prévenu répond : "Vous ne vous habillez pas avec un truc à voir des seins à 13 ans [...]. Pour les menaces de mort, j'étais saoul, je m'en excuse."

Vous dîtes que vous allez la buter pour faire du mal à sa mère - Sébastien Baraldi, vice-procureur de la République de Pau

Les enfants ne sont pas à l'audience, parce qu'ils ont peur dit leur avocate. Maître Anna Raina évoque l'insulte "bâtard" utilisée par le père au sujet du fils : "Déjà, bâtard ce n'est pas joli mais c'est inadmissible quand on sait qu'il s'agit d'un enfant adopté." Ils veulent que leur père comprenne que ce qu'il a fait c'est grave. "Ne le diabolisons pas outre-mesure" rétorque l'avocate du prévenu, Me Denise Pombieilh qui insiste sur le climat d'une séparation, sur l'extrême fragilité d'un homme. "La bouteille de vin, c'est la plus mauvaise compagne qu'on puisse avoir", reconnaît Me Pombieilh.

"Des paroles d'enfants qui ont un raisonnement d'adulte et un adulte avec un raisonnement d'enfant remarque le procureur, Sébastien Baraldi. "Vous parlez à une enfant de 13 ans, votre fille, à qui vous dîtes que vous allez la buter pour faire du mal à sa mère. C'est inacceptable, vous dîtes que vous avez une vie difficile, que dira votre fille ?" conclut le procureur de la République de Pau, en rappelant que les violences verbales sont très traumatisantes, surtout quand elles sont répétées.