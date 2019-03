Un père de famille de 39 ans meurt sous les roues de sa voiture à Mably

Un homme de 39 ans est mort ce vendredi après-midi devant son domicile à Mably (Loire), écrasé par son véhicule alors qu'il ouvrait la porte de son garage. C'est sa fille de 14 ans qui l'a découvert et qui a prévenu les secours.

Mably, France

Ce père de famille de 39 ans était parti chercher des pizzas ce vendredi midi pour déjeuner avec sa femme et une de ses filles, à Mably (Loire). Ne le voyant pas revenir, sa fille de 14 ans est descendu voir devant chez elle et a trouvé son père inanimé sous les roues de sa voiture.

La jeune fille a prévenu les secours à 13h15 mais les tentatives de réanimation du Samu et des pompiers n'ont pas fonctionné. Selon les pompiers de la Loire, l'homme a été écrasé par son véhicule alors qu'il ouvrait la porte de son garage, en contre-bas d'une légère pente. Sa femme et ses trois filles de 14, 7 et 4 ans ont été transportées aux Urgences en état de choc. La famille venait de s'installer sur la commune de Mably.