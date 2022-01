Un père de famille de Saint-Malo lance un appel à témoins après l'accident de son fils

Un père de famille de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) cherche l'homme qui a porté secours à son fils, victime d'un grave accident de vélo mercredi. Ce 19 janvier 2022, vers 19h, Louis, 15 ans, part de son cours de plongée sous-marine qu'il suit à la piscine du Naye, à bord de son vélo. Il emprunte alors le pont qui enjambe l'écluse du port malouin, son "chemin habituel" pour rentrer chez lui. Mais, "sa roue s'est a priori bloquée, il est tombé tout seul" et bascule par-dessus son guidon. Un grave accident car l'adolescent a été victime d'une importante hémorragie interne, mais a pu être rapidement pris en charge par les pompiers grâce à un passant.

L'adolescent opéré en urgence

Après sa chute, l'adolescent se relève et tente de rentrer chez lui. Mais un homme qui passait par là le voit et lui porte assistance. "Il a eu la présence d'esprit d'appeler les secours", explique Bertier Luyt, le papa. Louis souffrait en fait d'une "hémorragie interne", mais l'intervention rapide des secours lui a peut-être sauvé la vie.

"Il a eu les bons réflexes, sa conduite est remarquable"

Cet élève de Seconde est actuellement en convalescence. Il a été opéré en urgence dans la nuit de mercredi à jeudi, il a alors subi une ablation de la rate. "Il est allé à son cours de plongée, il revenait pour jouer finir ses devoirs et jouer et jeux vidéos avec ses copains et il se réveille le lendemain amputé d'un organe", se désole son père. Louis devra suivre un long traitement médicamenteux.

La famille veut remercier le passant

Si Louis est encore en vie, c'est en grande partie grâce à la rapide intervention des secours. Sa famille veut donc remercier l'inconnu qui a pris les choses en main et appelé les pompiers. Cet homme, âgé de 20 à 30 ans, a également contacté ce mercredi soir le père de Louis pour l'avertir de l'accident, mais sous le choc Bertier ne se souvient plus si le passant s'était présenté.

"Il a demandé à Louis son téléphone pour appeler les pompiers", ce qui complique la recherche de la famille. Sur les réseaux sociaux, le père a donc publié un appel à témoins. "Il s'agit de remercier ce passant, il ne le sait pas mais il a probablement sauvé la vie de Louis ce soir-là", précise Bertier qui serait "heureux de lui serrer la main".

Comprendre ce qui s'est passé

La famille de Louis veut aussi comprendre ce qui s'est passé ce mercredi soir, comment l'adolescent s'est projeté à terre. Bertier Luyt demande ainsi à toute personne ayant été témoin de la scène de le contacter. "On aimerait comprendre et éventuellement prévenir d'autres accidents", explique-t-il.

Pour obtenir plus d'informations, Bertier a également déposé plainte ce vendredi contre la Région. Cela pourrait lui permettre d'avoir accès aux images de vidéosurveillance de l'écluse mais aussi voir si cet accident aurait pu être évité, comprendre les responsabilités.