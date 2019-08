Un père de famille espagnol transportait 28 kilos de drogue avec ses enfants à l’arrière de la voiture

Le père de famille-passeur a été condamné ce lundi à deux ans de prison ferme au tribunal correctionnel de Valence. Vendredi il a été intercepté au péage de L'autoroute A7 à Valence Sud avec 13 kilos de cannabis et 15 kilos de résine de cannabis dissimulés dans la voiture familiale.

Valence, France

Ce père de famille espagnol de 35 ans voyageait avec sa femme et leurs deux enfants de 5 et 11 ans dans la nuit de jeudi a vendredi. Il se rendaient en Allemagne en revenant d’Espagne. Mais dans leur voiture, les douaniers ont trouvé 28 kilos de drogue, dissimulés dans des caches du plancher sous les sièges avant. 15 kilos de résine de cannabis et 13 d'herbe de cannabis pour un montant estimé à 54.000 euros à la revente.

Déjà trois autres voyages

Le père de famille a reconnu qu'il en était à son troisième convoyage de drogue, et pour celui-ci, il a assuré être payé 2.500 euros. Le tribunal de Valence où il était jugé en comparution immédiate dès ce lundi après-midi l'a condamné à deux ans de prison ferme et a prononcé un mandat de dépôt.