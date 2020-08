Un père de famille lavallois mis en examen pour viols sur deux de ses trois enfants

Un Lavallois de 44 ans a été mis en examen ce mardi 25 août pour viols et agressions sexuelles sur deux de ses trois enfants mineurs. C'est la fille de 14 ans qui a dénoncé les faits auprès de sa mère. Les deux femmes se sont présentées la semaine dernière au Commissariat de Laval.

Ce père incestueux s'en est d'abord pris à son fils aîné aujourd'hui âgé de 17 ans, qu'il a violé chaque semaine pendant 5 longues années. Puis il a violé et agressé la seule fille de la fratrie, également chaque semaine. Une adolescente, aujourd'hui âgée de 14 ans, qui a eu le courage immense de dénoncer les faits auprès de sa mère. Une maman qui s'est rendue immédiatement avec sa fille au commissariat de Laval, c'était le 19 août.

En apprenant les révélations de sa sœur, l'aîné avoue qu'il a lui aussi été victime de son père

L'adolescente, sa maman, mais aussi les deux garçons de la famille, le grand de 17 ans, et le petit de 10 ans, ont été immédiatement entendus par des policiers spécialisés dans ce type d'affaire sensible, des policiers de la brigade des familles. L'aîné, en apprenant les déclarations de sa sœur, a révélé à ces policiers que lui aussi avait été violé et agressé par son père. Des agressions chaque semaine pendant 5 ans, quand la maman n'était pas au domicile. Le petit frère, âgé de 10 ans, lui n'aurait pas été touché pas le père de famille.

Le père incestueux fait une tentative de suicide au moment de son arrestation

En apprenant que ses enfants l'avaient dénoncé, le père a tenté de mettre fin à ses jours. Il a été transporté dans le coma à l'hôpital de Laval. Il en est ressorti hier (lundi 24 août). Placé en garde à vue, le Lavallois de 44 ans, a d'abord nié les accusations de ses enfants, avant de les reconnaître. Il a été présenté devant un juge d'instruction du pôle criminel du Mans ce mardi 25 août qui l'a mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineurs par ascendant. Il a été incarcéré.