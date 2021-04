Un père de famille maîtrisé par le GIGN à Bazancourt, il menaçait de tuer ses enfants

le père de famille d'une trentaine d'années menaçait de tuer ses deux enfants de 5 et 8 ans. Le GIGN ( Groupe d'Intervention de la Gendarmerie nationale) est intervenu ce mercredi en début d'après midi à Bazancourt, peu avant 15h précise la préfecture de la Marne et confirmant une information du journal l' Union. Une trentaine de gendarmes étaient sur place .Devant l'impossibilité de négocier avec le forcené, le préfet de la Marne, intervenant en première ligne dans le cadre du maintien de l'ordre public, a ordonné l'assaut. L'interpellation du père de famille a été rapide et les deux enfants ont été mis à l'abris.

Il menaçait de tuer ses enfants et de faire sauter la maison

Dans le cadre d'une séparation conflictuelle, le père de famille menaçait de tuer ses enfants et de faire sauter la maison. Des menaces qu'il aurait pu mettre à exécution. Quand les gendarmes sont entrés dans la maison, ils ont trouvé un bidon d'essence dans les escaliers et senti une forte odeur de combustible.

Le procureur de Reims, Matthieu Bourrette a ouvert une enquête pour séquestration, menaces de mort et de dégradations, enquête confiée à la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Reims.