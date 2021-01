Un père de famille ulcéré par le comportement de la police lors d'un contrôle à Laval, la mairie alertée

Denis Roth est un enseignant lavallois et père de famille. Mercredi dernier, raconte-t-il, avec une attestation de déplacement dérogatoire en bonne et due forme, il va chercher ses enfants au conservatoire, après 18h, donc après l'heure du début du couvre-feu. Mais les activités musicales restent autorisées au-delà.

Sur le chemin, une patrouille de police le contrôle. Et selon le professeur, ça ne va pas très bien se passer : "je n’ai même pas pu montrer ma carte d’identité car il était franchement agressif et a tout de suite voulu me faire remplir mon attestation et celle de mes enfants sur l’application tous anti-covid car je ne retrouvais pas mon attestation papier, elle était au fond du sac" confie-t-il à France Bleu Mayenne.

Denis Roth souligne que l'un des deux policiers avait un ton déplaisant, désagréable : "je lui ai signalé que j’étais enseignant et il a plusieurs fois ironisé là-dessus en parlant à son collègue. Il était très culpabilisateur en disant que les gens ne comprennent pas qu’il y a déjà eu 71.000 morts". Un excès de zèle, une crise d'autorité de la part de la police que ce professeur dénonce : "être énervé je peux le comprendre, on l’est tous en moment, mais putain la méthode, là je ne comprends pas. Nous avons besoin de sérénité et les forces de l’ordre doivent nous la garantir".

Le père de famille a, dès le lendemain, averti la mairie de Laval. L'adjoint au maire, Bruno Bertier, qui remplace pour 15 jours Florian Bercault, aurait, pour sa part, demander des explications au commissariat de police.

Interrogé sur cette affaire, un officier de police du commissariat explique que tout citoyen, s'il le souhaite, a la possibilité de porter plainte.