Un père et sa fille arrêtés pour des vols dans une quinzaine de commerces à Bayonne, Anglet et Biarritz

Ils ont sans doute eux les yeux plus gros que le ventre. Et cela les a perdus. Un père et sa fille ont été interpellés samedi après-midi à Bayonne par les policiers. Ils sont soupçonnés d'avoir dérober des vêtements dans une quinzaine de commerces au centre commercial BAB 2 à Anglet, mais aussi au centre-ville de Bayonne et à Biarritz. La valeur du butin serait comprise entre 5.000 et 10.000 euros. Ils ont été incarcérés ce dimanche et comparaîtront devant un juge pour vol en réunion.

ⓘ Publicité

L'homme et sa fille, âgée de 20 ans, originaires de la région bordelaise, ont déjà été condamnés pour des vols par le passé. La jeune femme a été incarcérée au quartier des femmes à Pau. Son père est lui sous les verrous à la maison d'arrêt de Bayonne. Tous deux devraient être jugés cette semaine en comparution immédiate.