Un père et sa fille condamnés pour un vol de sac à main dans un supermarché en Mayenne

Quand une carte de fidélité débloque la situation. Un père et sa fille comparaissaient ce mardi matin devant le tribunal judiciaire de Laval et ont été condamnés à quatre mois de prison avec sursis pour un vol de sac à main dans un supermarché d'Évron, en Mayenne. Les deux, âgés de 62 et 25 ans, ont été appréhendés à cause de leur carte de fidélité. Leur victime faisait ses courses dans le supermarché le 7 octobre 2022 et avait laissé son sac à main, avec 140 euros en liquide à l'intérieur, quand les voleurs ont agi.

En flagrant délit

Ce jour-là, la victime s'aperçoit que son sac a disparu du siège bébé de son caddie. Après avoir tourné dans le magasin, elle va voir la sécurité, explique qu'on lui a dérobé ses affaires pendant qu'elle faisait les courses et demande à voir la vidéosurveillance. Sur les bandes, on repère clairement le père et sa fille en flagrant délit. Le papa se place entre sa fille et le sac, ce qui permet à sa complice de faire le boulot. Sur les vidéos, on voit distinctement le visage des voleurs. Les vigiles les suivent alors à la trace, jusqu'à la caisse, ils payent et présentent leur carte de fidélité, c'est ce qui permet aux enquêteurs de les appréhender.

La première fois qu'ils commettent ce genre de fait

Lors des auditions, ils expliquent qu'ils ne se souviennent pas. À la barre, comme par magie, la mémoire revient, ils reconnaissent les faits. "Votre femme est au courant ?"v, demande la présidente au papa, "oui, elle dit que je ne suis qu'un con". C'est la première fois qu'ils commettent ce genre de fait.

La procureure propose un stage de citoyenneté, à leurs frais, mais les prévenus affirment que ça sera sans doute compliqué de le payer. La présidente prononce donc une peine avec sursis. Le père et sa fille écopent de quatre mois de prison avec sursis.