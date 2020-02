Un père et ses deux enfants de 4 et 7 ans légèrement blessés dans un accident à Javron-les-Chapelles

Javron-les-Chapelles, France

Un accident s'est produit ce mardi matin sur la départementale 13 entre Javron-les-Chapelles et Villaines-la-Juhel dans le Nord Mayenne, un peu avant 9h. Une fourgonnette a percuté un poids-lourd par l'arrière.

Selon les gendarmes, le conducteur n'a pas vu que le camion ralentissait et avait mis son clignotant pour tourner à gauche. Il a été surpris par la manœuvre. Ce père et ses deux enfants de quatre et sept ans ont été légèrement blessés et transportés à l’hôpital d'Alençon (Orne).

La circulation a été alternée pendant une heure le temps de l'intervention des secours.