Un père et ses deux enfants hospitalisés après une intoxication au monoxyde de carbone en Dordogne

Un père et ses deux enfants se sont plaints de maux de tête et de nausées ce dimanche midi à Ribérac. Inquiets, ils ont appelés les pompiers, qui ont constaté dans leur logement une présence de monoxyde de carbone, venant de la chaudière. Les trois membres de la famille ont été conduits à l'hôpital de Périgueux.

Les trois membres de la famille hospitalisés à Périgueux

Les secours ont ventilé le logement et éteint la chaudière. Les pompiers rappellent l'importance pendant ces périodes très froides des consignes de prudence : faire vérifier et entretenir chaque année les installations par un professionnel, bien ventiler et aérer le logement, même en hiver, ne jamais boucher les entrées d’air, ne pas utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage, ne pas utiliser des chauffages d’appoint en continu, ne jamais utiliser en intérieur un groupe électrogène.

Chaque année, les intoxications au monoxyde de carbone figurent parmi les causes les plus graves de mortalité durant la saison hivernale. Selon l’Institut de veille sanitaire, entre septembre 2014 et mars 2015, 3456 personnes ont été exposées aux émanations de gaz et 34 en sont décédées en France.