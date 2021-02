Un père et son bébé sauvés des eaux par les pompiers dans le Tarn-et-Garonne

Les pompiers du Tarn-et-Garonne ont été alertés mardi soir pour secourir un père et son enfant âgé de 14 mois. Ils étaient en voiture sur la route qui mène à Montauban, sur la commune de La Française. Suite à une imprudence, le papa et son fils ont failli se noyer.

La route était pourtant condamnée, barrée à cause des inondations, mais ce père s'y est aventuré. Il s'est alors retrouvé bloqué par l'eau. Il a décidé de sortir de la voiture avec son enfant mais un torrent les a emportés. Heureusement, l'homme a réussi à s'accrocher à des poteaux de clôture. Des gens qui ont assisté à la scène ont pu prévenir les secours immédiatement.

Une vingtaine de pompiers sont intervenus rapidement et grâce notamment à un jet ski, des plongeurs ont pu rejoindre le père et son fils et les sauver. En état d'hypothermie, ils ont été transportés à Montauban et pris en charge à l'hôpital. Les pompiers rappellent qu'il ne faut surtout pas emprunter une route coupée à la circulation, même si la décrue est amorcée.

Le Tarn-et-Garonne, ainsi que 16 autres départements du Sud-Ouest et du Nord sont encore en vigilance orange pour risque de crues, selon le dernier bulletin de Météo France.