Bethoncourt : un père et son fils arrêtés pour avoir commis plusieurs cambriolages chez des personnes âgées

C'est un numéro qui était bien rôdé. Un père et son fils ont été arrêtés par les gendarmes, ce mardi 29 août, pour avoir réalisé des cambriolages chez plusieurs personnes âgées vivant seules. Les deux hommes, âgés respectivement de 49 et 17 ans, venaient toquer à la porte d'habitants du Pays de Montbéliard et de Maîche, en se présentant comme des brocanteurs à la recherche d'objet, ou encore des vendeurs. Une fois entrés dans les domiciles, pendant que l'un discutait avec la victime, l'autre en profitait pour dérober de l'argent, des bijoux ou des objets de valeur. Leur larcin le plus cher : un vase valant 1 500 euros.

ⓘ Publicité

Une enquête de plusieurs mois

Cette interpellation est le fruit d'une longue enquête, puisque les gendarmes se sont penché sur cette affaire dès avril dernier, après le signalement de quatre vols avec un mode opératoire similaire. Les deux auteurs, issus de la communauté des gens du voyage avaient finalement pu être identifiés dans le courant du mois de mai, mais malheureusement, ils avaient alors déjà quitté Bethoncourt. Le vendredi 25 août, des gens du voyage sont revenus s'installer dans la commune et parmi eux, les deux suspects, que les gendarmes ont immédiatement reconnu grâce à leur véhicule.

Le temps de leur interpellation, quatre jours plus tard, le duo a eu le temps de récidiver, à Étupes, en commettant un nouveau vol. Placés en garde-à-vue, les deux hommes ont d'abord nié les faits, mais devant leur butin, récupéré par les gendarmes au cours d'une perquisition, ils ont fini par avouer. Le père comparaîtra le 7 décembre prochain. Son fils sera lui convoqué devant le juge pour enfant.