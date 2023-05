Un père et son fils blessés dans un accident de quad en Moselle

Un accident de quad en Moselle. Un père et son fils de 13 ans ont été blessés, mercredi 17 mai, après avoir perdu le contrôle de leur véhicule tout-terrain à Raville, entre Faulquemont et Courcelles-Chaussy. Les pompiers ont été appelés vers 21 heures.

Selon les premiers éléments, l'homme de 36 ans conduisait le quad et son fils était positionné à l'arrière. Leur véhicule est seul en cause. Le père a été gravement blessé dans cet accident, les secours l'ont transporté à l'hôpital de Nancy Central. Le jeune garçon a été plus légèrement blessé, il est hospitalisé à Metz-Mercy.