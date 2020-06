Un père et son fils impliqués dans un trafic de drogue à Montpellier

Des allées et venues régulières sur la place Rosa-Park, au sud du quartier de l'Aiguelongue à Montpellier, et pas pour aller chez le primeur ! Après plusieurs jours de surveillance, les policiers de la brigade des stup et ceux de la Bac ont identifié cinq personnes, ils ont fait une descente mercredi 17 juin. Sur place, ils ont arrêtés quatre hommes. Le cinquième, le plus jeune, est venu au commissariat accompagné par sa mère.

Les perquisitions menées au domicile du plus âgé, 43 ans, qui gardait la drogue, ont permis de retrouver un peu plus d'un kilo de cocaïne, deux kilos d'herbes, près de 400 grammes de résine et 2.000 euros en argent liquide, pour une valeur à la revente de plus de 100.000 euros.

Impliqués dans ce trafic en plus du père et de son fils de 16 ans, un autre mineur de 17 ans et deux jeunes majeurs de 21 ans. Tous sauf le mineur de 17 ans ont été déferrés, lui écope d'une convocation en justice.