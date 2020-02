Un père et son fils ont été placés en garde à vue pour une série de cambriolages dans des résidences secondaires de Bosmoreau-les-Mines. Ils seront jugés en juin prochain.

Un père et son fils reconnaissent 5 cambriolages à Bosmoreau-les-Mines

Tel père, tel fils. Mais dans ce cas peut-être faudrait-il retourner la formule puisque c'est le fils qui a initié cette petite série de cambriolage en visitant une première maison, un soir d'été, près de chez lui, par curiosité. Dans cette maison, il trouve une cave à vin remplie. De retour chez lui, le garçon raconte sa découverte à son père, ils décident de revenir tous les deux, et ils volent 30 bouteilles de vin.

Ce premier cambriolage sera ensuite suivi de 5 autres, dans des maisons inoccupées : ils volent une télé, un souffleur à feuille, une friteuse, des vieux billets de banque, des timbres, des outils de jardin, une paire de jumelle de collection.

Trahi par une empreinte digitale

Finalement les gendarmes finissent par les identifier grâce à une empreinte digitale laissée par le fils dans une des maisons. Pour les retrouver, ils n'auront pas à aller bien loin. Le père et le fils habitent à moins d'un kilomètres de toutes les maisons qu'ils ont cambriolé.

Ils sont donc interpellés ce mercredi et placés en garde à vue. Ils reconnaissent les faits pour 5 cambriolages. Le père âgé de 47 ans est convoqué devant le tribunal correctionnel en juin prochain pour vol et effraction en réunion Le fils mineur est mis en examen et comparaîtra devant un juge pour enfant pour les mêmes motifs.

Tous les biens volés ont été retrouvés, sauf les outils de jardin et les 30 bouteilles de vin.