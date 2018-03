Saint-Vrain, France

C'est probablement un drame familial qui a eu lieu jeudi matin dans la commune de Saint-Vrain (Marne), près du lac du Der. Deux hommes ont été retrouvés morts chez eux. Il s'agit du père de famille, âgé d'une soixantaine d'années et de son fils de 25 ans. L'un des deux hommes a abattu l'autre avant de retourner l'arme contre lui, mais on ne sait pas qui, du père ou du fils, a tiré en premier.

La mère de famille a prévenu les secours après avoir entendu les détonations dans la maison

L'arme utilisée est une arme de poing de gros calibre, d'après le procureur de la République de Châlons-en-Champagne Eric Virbel, qui a ouvert une enquête pour meurtre. La brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, épaulée par la section de recherche de Reims et la section criminelle de Châlons-enChampagne mènent les investigations et devront déterminer les circonstances et les raisons de ce drame. Les corps du père et de son fils seront autopsiés dans les prochains jours.