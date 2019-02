Un père et son fils secourus par les pompiers dans le Vercors

Col de la Bataille, Omblèze, France

Les pompiers de la Drôme ont sorti la chenillette dimanche soir dans le Vercors pour récupérer un père et son fils L'homme de 47 ans et l'adolescent de 13 ans partis pour une balade en raquettes avaient prévu de retrouver la mère de famille au col de la Bataille , mais la route fermée à cause de la neige, elle n'a pas pu monter . Le téléphone portable des randonneurs était vide et faute de nouvelles, la mère a préféré prévenir les secours vers 20 heures. Les 2 randonneurs originaires de Grenoble allaient bien quand les pompiers du GMSP (Groupe Montagne Sapeurs Pompiers) les ont retrouvés. Ils les ont pris en charge vers 22 heures 30.