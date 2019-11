Ce weekend, un père et son fils, mineur, ont été piégés par deux individus qui leur ont fait croire vendre un scooter et leur ont donné rendez-vous pour la transaction.

Un père et son fils violemment agressés à Bourges

Bourges, France

Ils pensaient avoir rendez-vous pour voir un scooter vendu sur un site de petites annonces sur internet. Un père et son fils se rendent ce weekend dans les quartiers nord de Bourges, avec en poche, comme convenu, une partie de la somme réclamée pour l'achat du dit scooter. Sur place, ils sont accueillis par deux jeunes qui malmènent le fils et frappent le père à plusieurs reprises : il s'en sort avec des contusions et des plaies au visage. Les deux jeunes prennent la fuite avec les 800 euros que le père avait apporté pour l'achat du scooter.

Père et fils ont porté plainte et ont pu identifier deux individus : il s'agirait de deux cousins de 16 et 18 ans, très connus de la police.

Les deux jeunes ont été placés en garde à vue ce mardi 26 novembre. Ils doivent être présentés demain à un juge.