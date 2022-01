Un père hendayais jugé pour la mort de son fils diabétique de 10 ans

Terrible et dramatique affaire "d'homicide involontaire" jugée ce mardi 4 janvier 2020 devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne. A la barre des prévenus, un hendayais de 53 ans qui devait s'expliquer sur sa responsabilité dans la mort de son fils de 10 ans survenue le 9 aout 2016. L'enfant était diabétique mais le papa, s'est trompé de diagnostic et a cru que son enfant souffrait d'une simple gastro-entérite. Erreur fatale. C'est l'ex-épouse du prévenu qui a engagé les poursuites devant la Justice deux ans après le drame.

Manque d'insuline fatal

La vie du petit Gorka s'est arrêtée la nuit du 9 aout 2016 à l'hôpital de Bayonne où il venait d'être transféré en urgence par les pompiers. Mais trop tard. L'enfant devait mourir des suites d’une acidocétose. Son corps, en manque d’insuline pendant de trop longues heures, n’a pas tenu le choc . Son père a dû s'expliquer pendant de longues heures ce mardi 4 janvier devant le tribunal présidée par Emmanuelle Adoul, consciente que cette affaire n'est pas comme les autres. L'hendayais, qui avait la garde exclusive de l'enfant, après son divorce, n'as pas perçu la gravité du mal. Le diabète était pourtant connu depuis des années chez l'enfant, mais aux yeux du père, à ce moment là, il s'est transformé en une simple gastro. "Je me suis enfermé dans une logique qui s'est avérée fatale. J'ai pris cela comme un symptôme d'un enfant normal, alors qu'il n'était pas normal " explique le père effondré.

Relaxe plaidée par la défense du prévenu

Le papa le reconnaît, durant le week-end, il n’a pas contrôlé le taux de glycémie de son fils. Il n’a pas non plus vérifié que le garçon s’était piqué correctement. L’appel aux secours à 21 heures le dimanche soir est arrivé trop tard. "Je ne suis pas là pour me défausser. Quoiqu’il arrive, j’aurai toujours perdu mon enfant et j’aurai toujours ce sentiment de culpabilité. C’est une cicatrice qui restera ouverte toute ma vie". "On se trompe de scène", souligne Me Nathalie Pignoux, avocate du père. "Je ne crois pas que ce soit devant vous que des réponses satisfaisantes soient apportées." La défense a plaidé la relaxe du prévenu expliquant "qu'une sanction n'aurait aucun sens".

Six mois avec sursis requis par le parquet

La procureure de la République Caroline Parizel concède la difficulté pour la justice de répondre à un tel drame. " La justice a un pouvoir très minime face à la mort d’un enfant et la sanction qui doit être relativisée car Il semblerait que monsieur ait fait une erreur d’appréciation, ce qui est humain", modère la représentante du Ministre Public peu tenté par un rôle d'accusatrice. Elle requiert six mois de prison avec sursis.

Pour la partie civile, en revanche, pas question de faire des cadeaux au prévenu. Me Vincent Le Luyer, avocat de la mère de Gorka, dénonce un "engrenage mortifère et un suivi défaillant du père".

Le jugement sera rendu le 18 janvier prochain.