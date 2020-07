Un père interpellé sur l'A7 à Valence après avoir enlevé son enfant près de Marseille

Les gendarmes de l'EDSR avaient reçu le signalement de son véhicule et l'ont arrêté dans la nuit de dimanche à lundi, au niveau de Valence. L'enfant de 3 ans va bien.

Un homme de 27 ans a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi sur l'autoroute A7. Il venait de kidnapper son enfant de 3 ans, sous la menace d'une arme, près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône.

Une voiture de la police de la Cité phocéenne l'a immédiatement pris en chasse et a envoyé un signalement de ce père de famille et de son véhicule aux gendarmes d'autoroute dans la Drôme.

Les militaires de l'EDSR ont repéré la voiture en question peu après 3 heures du matin. L'homme remontait en direction de Lyon. Il a été stoppé sur un refuge de l'autoroute A7, au niveau de Valence, et interpellé.

L'enfant va bien mais il a été transporté au service pédiatrique de l'hôpital de Valence avant d'être confié à la police marseillaise.