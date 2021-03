Le père d'une petite fille de 9 ans avait diffusé une annonce sur le darknet pour organiser l'enlèvement et le viol de celle-ci. Il est jugé aujourd'hui à huis clos au tribunal de Saintes avec l'homme qui avait répondu à l'annonce. Ce dernier a été arrêté juste avant de passer à l'acte.

Un père jugé à Saintes pour avoir voulu organiser l'enlèvement et le viol de sa fille

C'est un procès déroutant et effrayant qui se tient ce mercredi à Saintes. Un père est jugé pour avoir commandité, depuis sa prison, l'enlèvement et le viol de sa fillette de 9 ans. Un Vosgien de 41 ans avait répondu à l'annonce passée sur le darknet, le réseau internet caché. Il avait été stoppé à temps.

Le procès se déroule à huis clos au tribunal d'instance de Saintes. La demande a été faite par l'avocate de la petite fille et sa de mère. Au moment des faits, fin 2018, la petite fille avait 9 ans : "Je ne souhaite pas qu'elle tombe sur les détails sordides de cette affaire dont elle a été protégée par sa mère depuis le début" a déclaré maître Vanessa Chaleix avant de demander que seules les personnes concernées par le procès puissent y assister. Une demande acceptée par le tribunal, d'autant plus que les personnalités des prévenus sont définies comme narcissiques.

Une annonce sur le darknet pour enlever sa fille

L'affaire date de novembre 2018. Depuis la prison de Bédenac au sud de la Charente-Maritime où il purgeait une peine pour viol sur mineur, le père de famille avait lancé un appel sur le darknet. C'est ainsi que l'on appelle le réseau internet caché qui sert majoritairement à des pratiques illégales. Il veut organiser l'enlèvement et le viol de sa fille de 9 ans. Un Vosgien de 41 ans répond à l'annonce. Il est interpellé à la descente de son train à Bordeaux le 11 novembre. Un enquêteur avait suivi les échanges des deux hommes, ce qui a permis d'arrêter le quadragénaire avant son passage à l'acte. Dans son sac des outils et accessoires pour enlever la petite fille : deux paires de menottes, des gants, du ruban adhésif, et des câbles en plastique.

Les deux hommes vont être jugés pour tentative de viol sur mineur de 15 ans avec torture ou acte de barbarie.