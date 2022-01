Un père violent condamné à de la prison ferme à Angoulême

C'est parce que son père avait trop bu lundi soir lors d'un dîner très arrosé entre amis, que le jeune Lucas s'est réfugié chez la voisine. Le père a l'habitude de boire, et devient violent. "On dirait qu'il n'est plus lui-même, a précisé l'adolescent aux enquêteurs, je ne reconnais pas mon papa, il me fait peur". Au point de ne pas pouvoir se concentrer en classe, il a redoublé, il a la trouille explique la présidente du tribunal. Ce soir-là, le père a reproché à son fils de l'avoir laissé tout seul. Lui qui s'est battu pour avoir la garde de l'enfant, puisque la mère, toxicomane, est en prison. Alors il ne comprend pas pourquoi Lucas le laisse, pour aller chez cette voisine, avec laquelle il a eu pendant dix ans une relation amoureuse qui a tourné au ressentiment.

17 traces de coups sur tout le corps

C'est alors que le père "passe à tabac" son fils : s'il reconnaît à l'audience deux claques, un coup de pied et un coup de poing, la réalité est bien pire : 17 traces de coups sur tout le corps, constatées par les médecins, si bien que son dos n'est plus qu'un gros hématome marbré de noir et de violet. Le père a été condamné plusieurs fois pour violences aggravées : douze mentions au casier judiciaire, si on ajoute les condamnations pour conduite en état alcoolique ou sous stupéfiants depuis 2007. Dans le box des prévenus, entre deux sanglots, le père, chauffagiste-frigoriste de son état, dit vouloir tout faire pour retrouver l'amour de son fils. Lucas est aujourd'hui placé dans un foyer. Le père a été maintenu en détention. Le tribunal a décidé le retrait de l'exercice de son autorité parentale.