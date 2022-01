Un Périgourdin accusé d'avoir étranglé sa femme est condamné à de la prison ferme

Le tribunal correctionnel de Bergerac condamne un Périgourdin à trois ans de prison dont un an avec sursis pour des violences sur sa femme. En décembre dernier, il l'a étranglé devant leurs enfants au Bugue en Dordogne.

L'homme a été condamné à trois ans de prison dont un an avec sursis. Photo d'illustration

Un trentenaire du Bugue en Dordogne a été condamné à trois ans de prison dont un avec sursis ce jeudi 13 janvier au tribunal correctionnel de Bergerac. L'homme était jugé pour des violences sur sa compagne dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier et notamment pour l'avoir étranglé devant leurs enfants. Cette maman a eu cinq jours d'ITT.

Des armes retrouvées dans la chambre des enfants

L'homme de 34 ans est connu de la justice, il a déjà eu plusieurs condamnations pour vols, pour des violences et pour des délits sur la route. Chez eux, des armes et des munitions ont été retrouvées, certaines étaient dans la chambre des enfants. Pendant l'audience, le prévenu qui est en détention provisoire depuis les faits, s'est longuement expliqué. Il raconte être un enfant de la guerre en ex-Yougoslavie et avoir été traumatisé notamment par un père alcoolique. Ce qui justifie selon lui qu'il ne supporte pas que son épouse boive de l'alcool.

Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet

Son avocat a demandé sa relaxe en estimant que les traces de coups ne correspondent pas selon lui aux constatations du médecin de l'Unité médico-judiciaire qui a examiné la victime. Le parquet a demandé trois ans de prison dont un an avec sursis. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet et a demandé au prévenu de verser 1.000 euros pour préjudice moral à sa femme. L'homme est reparti en prison à l'issue de l'audience.