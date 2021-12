Dordogne : condamné pour la deuxième fois pour des agressions sexuelles sur des adolescentes

Un périgourdin de 34 ans était jugé ce mardi au tribunal correctionnel de Périgueux pour deux agressions sexuelles, en 2018 et en 2021, sur deux filles de 13 ans. Il est condamné à un an de prison et à sept ans de suivi socio-judiciaire.

L'homme de 34 ans avait déjà été condamné en 2016 pour des faits similaires. Un périgourdin, résidant de Limeyrat, était jugé ce mardi pour deux agressions sexuelles sur des jeunes filles de 13 ans, à Coulounieix Chamiers en 2018 puis à Chancelade en 2021. Il a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Périgueux. A chaque fois, le procédé était le même : le prévenu est ami avec la mère des filles et il a profité d'un moment d'absence pour agresser sexuellement leurs enfants. Il les a caressé à l'entrejambe, sur ou sous les vêtements. Dans le cas de l'une d'elle, les faits se sont déroulés alors qu'il dormait sur le canapé et elle sur un matelas au sol.

Elle s'amusait à me faire voir sa culotte, elle me provoquait

Les victimes étaient aussi à chaque fois des adolescentes vulnérables. L'une d'elle est reconnue en situation de handicap : elle présente des troubles autistiques. L'autre a été victime de maltraitance de la part de ses parents. Elles étaient toutes les deux représentées lors de l'audience par l'Union départementale des associations familiales.

A la barre, le prévenu a reconnu les faits, tout en minimisant. "Elle s'amusait à me faire voir sa culotte, elle me provoquait", a-t-il raconté. Le périgourdin a également assuré qu'il avait prévenu les parents de son attirance pour les jeunes filles et de sa précédente condamnation. "C'est à vous de définir les limites, pas aux victimes", a tranché la procureure. Elle a requis cinq à sept ans de suivi socio-judiciaire et l'interdiction d'avoir une activité en contact avec des mineurs.

Un an de prison et sept ans de suivi socio-judiciaire

L'avocat de la défense a, lui, plaidé "l'accident", "le dérapage". Il a notamment rappelé que l'expertise psychiatrique conclue à un "faible risque de récidive". L'avocat du prévenu a également évoqué le passé du trentenaire, victime d'agression sexuelle quand il avait douze ans. Le tribunal a condamné le périgourdin de 34 ans à un an de prison ferme et à sept ans de suivi socio-judiciaire. Il sera convoqué ultérieurement par un juge, sa peine pourrait être aménagée sous bracelet électronique. Le périgourdin a également l'interdiction d'avoir des activités en contact avec des mineurs pendant dix ans. Il sera enfin inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.