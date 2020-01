Un Périgourdin erre pendant deux jours avant de voler une voiture à Montpon-Ménesterol en Dordogne

Montpon-Ménestérol, France

Sur leur page Facebook, les gendarmes de la Dordogne racontent l'errance d'un Périgourdin de 42 ans. Dans la nuit du 1er au 2 janvier, l'homme de 42 ans est découvert ivre dans la rue. Il a bu et pris des médicaments. Les pompiers le transportent à l'hôpital de Périgueux.

Une errance de deux jours à Montpon-Ménestérol

Quelques heures plus tard, le Périgourdin ressort. Problème, il n'a pas de téléphone et doit donc rentrer à pied chez lui. Il fait du stop mais se trompe de direction. L'automobiliste qui le prend se rend à Montpon-Ménestérol. Le Périgourdin de 42 ans arrive donc dans cette commune et passe deux jours et deux nuits à errer dans les rues de la commune sans trouver de solution. Pendant ce temps, à Terrasson, ses amis signalent sa disparition aux gendarmes. Le samedi 4 janvier, le Périgourdin se résout à voler une voiture, une 205 Peugeot laissée ouverte avec les clés sur le contact. La conductrice qui s'est absentée pour acheter des cigarettes appelle le 17. Le Terrassonnais est arrêté 20 minutes plus tard par les gendarmes de Montpon-Ménestérol.