Un Périgourdin sur des timbres à l’effigie de l’Administration pénitentiaire

La photo a été prise lors du défilé parisien du 14 juillet 2018. Quelques temps avant, Laurent s'était porté volontaire pour faire partie des 50 agents qui allaient défiler pour la première fois sur les Champs-Elysée, face au Président de la République, Emmanuel Macron. Sélectionné, ce Périgourdin s'est alors retrouvé sur l'une des photos officielles du défilé, qui servira à l'édition de ces 6 800 timbres collectors.

Les quatre timbres disponibles sur le site internet de La Poste. - MJ/DICOM/Joachim Bertrand

Sur les trois autres timbres, figurent également d'autres membres de l'Administration pénitentiaire, tel que les ERIS (Equipe Régionale d’Intervention et de Sécurité).

"C'est une immense fierté, ce n'est pas moi qui suis personnellement sur ces timbres, c'est la représentation du travail [...] pour mettre à l'honneur tous les personnels et leur engagement" insiste le chef de détention de la prison de Mauzac, en Dordogne.

Avant de participer à ce défilé, ce surveillant du centre de détention de Mauzac a suivi une formation de deux semaines à l'école nationale de l'Administration pénitentiaire d'Agen, puis une semaine de répétition en région parisienne.

C'est seulement à l'issue de ce défilé qu'une idée de partenariat avec La Poste est née. Le Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti a soutenue cette idée pour mettre en valeur cette institution et ses valeurs : "Protéger et réinsérer". Il est possible d'acheter ces timbres ici, sur le site internet de La Poste.