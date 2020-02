Un périmètre de sécurité après un incident à l'usine Ferrero à Villers-Écalles

Ceux qui habitent à moins de 100 mètres de l'usine ont été priés de rester chez eux et le personnel a été "éloigné".

Un périmètre de sécurité est en place ce mercredi après-midi autour d'un silo de l'usine Ferrero de Villers-Écalles en Seine-Maritime. En cause : une étincelle au niveau d’un broyeur de cacao dans cette usine qui est l'un des plus gros sites de production de Nutella du groupe. Le broyeur concerné s'est arrêté automatiquement explique Ferrero dans un communiqué ce mercredi après-midi et les pompiers ont été contactés "par principe de précaution."

Pour vider la cuve connectée au broyeur, les pompiers ont créé un périmètre de sécurité de 50 mètres autour du silo avant de commencer la vidange en début d'après-midi. Dans ce contexte, selon Ferrero, ceux qui habitent à moins de 100 mètres de l'usine ont été priés de rester chez eux et le personnel a été évacué avant l'arrivée des secours.

Des opérations qui pourraient durer plusieurs heures

Les opérations de vidange pourraient durer plusieurs heures et une déviation a été mise en place depuis 14h30 pour éviter le passage vers la RD143 qui longe l'usine. Ferrero insiste sur le fait qu'il s'agit d'un incident et pas d'un incendie dans cette usine.