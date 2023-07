Un permis retiré après un contrôle de vitesse à 193 km/h dans le Loiret

Ce lundi 24 juillet 2023, il est 17h30 quand les militaires du peloton motorisé de Pannes sont intervenus sur la route départementale 2060 dans le Loiret à hauteur de Presnoy pour un contrôle de vitesse. Vingt minutes plus tard, ils ont contrôlé un véhicule Tesla modèle X qui venait d'être flashé à 193 km/h sur une portion limitée à 110 km/h.

Le véhicule envoyé à la fourrière

Les autorités ont retiré le permis de conduire du conducteur. La préfecture du Loiret doit maintenant décider de la suspension. Concernant le véhicule Tesla, il est reparti en camion de dépannage en direction de la fourrière. D'après la loi, la sanction pour un excès de vitesse de plus de 50 km/h est de 1.500 euros d'amende et la perte de six points sur le permis. La rétention est systématique et la suspension du permis peut aller jusqu'à trois ans.