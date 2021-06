Une personne disparue, des routes inondées et d'importants dégâts après les intempéries à Beauvais

Les pompiers de l'Oise sont intervenus près de 600 fois dans le Beauvaisis (Oise), dans la nuit de lundi à mardi, à cause des fortes pluies. Plusieurs bâtiments et rues ont été inondés et d'importants dégâts sont à déplorerUne personne qui serait tombée dans la rivière Thérain est portée disparue.