Un pervers sexuel creusois, piégé par la cyberpatrouille de la gendarmerie

Un Creusois d'une soixantaine d'années a été piégé par la cyberpatrouille de la gendarmerie de Limoges. Les agents se sont fait passer pour une jeune fille de 13 ans sur Internet. Cet homme, âgé d'une soixantaine d'années, a entretenu une longue discussion avec cette prétendue adolescente pendant plusieurs mois. Il lui a envoyé des messages à caractère sexuel, des photos, ainsi que des vidéos à caractère sexuel. Le sexagénaire a fini par proposer un rendez-vous à cette supposée jeune fille. Ce jour d'octobre, ce sont les gendarmes qui se sont présentés.

Il sera jugé en mars 2021

Il a été interpellé et placé en garde à vue, avant d'être présenté mardi 24 novembre au Parquet de Guéret. Il sera jugé en mars prochain, pour "proposition de nature sexuelle à un mineur de 15 ans suivie d'une rencontre" et pour "diffusion et fixation d'images pornographiques de mineur de 15 ans." En attendant son procès, l'homme est placé sous contrôle judiciaire, avec obligation de soins et interdiction d'entrer en contact avec des mineurs.