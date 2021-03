Un pervers sexuel de la région de Toulouse interpellé en Colombie

Un pervers sexuel de l'ouest toulousain vient d'être arrêté en Amérique du sud. Cet homme de 30 ans a été retrouvé par Interpol en Colombie, dans un hôtel de Bogota le 11 mars dernier.

En 2018-2019 il a fait au moins huit victimes parmi des jeunes femmes et des mineures âgées de 13 à 17 ans du côté de la Cépière et de Tournefeuille. Les enquêtes avaient été menées par les policiers de la brigade territoriale ouest et de la brigade de protection de la famille. Après avoir reconnu les faits il a été condamné pour agressions et exhibitions sexuelles à neuf mois de prison ferme.

Ce délinquant sexuel pourrait être extradé par les autorités colombiennes.