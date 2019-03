Un petit avion atterrit au milieu d'un champ à Millas, près de Perpignan

Millas, France

Les habitants de Millas, près de Perpignan, ont dû être surpris de voir un tel déploiement de gendarmes ce samedi après-midi dans leur commune ! Les secours étaient présents pour aider les passagers d'un petit avion de type Cessna. L'aéronef a atterri au beau milieu d'un champ, à proximité de la voie ferrée qui relie Perpignan et Villefranche-de-Conflent.

Heureusement, plus de peur que de mal. Les passagers ne sont pas blessés. Pour le moment, on ne connaît pas les causes de cet atterrissage un peu particulier.